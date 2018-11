Actualidade

O Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmou hoje que o Índice de Preços no Consumidor (IPC) subiu 1,0% em outubro face ao mesmo mês de 2017, desacelerando face à variação de 1,4% em setembro.

O indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) registou uma variação homóloga de 0,4%, valor inferior em 0,5 pontos percentuais face ao registado em setembro.

Por classes de despesa e face ao mês precedente, o INE destaca as diminuições das taxas de variação homóloga das classes dos restaurantes e hotéis e do lazer, recreação e cultura, com -0,6% e -0,5%, respetivamente (3,3% e 0,3% no mês anterior).