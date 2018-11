Actualidade

O Fórum da Diáspora para o Diálogo e o Desenvolvimento da Guiné-Bissau entregou hoje na sede da CPLP em Lisboa, uma carta, subscrita por várias entidades, denunciando a violação dos direitos de cidadãos estrangeiros em Angola.

A informação foi confirmada à Lusa por José Baldé, um dos promotores do documento, que pretende denunciar a forma como são tratados os estrangeiros africanos, alguns deles cidadãos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), pelas entidades policiais angolanas.

"Com a autorização do Governo e ainda com total liberdade de filmagem e exibições desses atos bárbaros nas redes sociais, mostrando-os ao mundo inteiro", acrescenta o documento, a que a Lusa teve acesso.