Actualidade

Os refugiados sírios instalados em Miranda do Corvo, a quem foi cortada a eletricidade e água das habitações por falta de pagamento, têm mostrado resistência para se autonomizar, disse hoje à agência Lusa fonte da Fundação ADFP.

A coordenadora do programa de acolhimento de refugiados da instituição, Paula Santos, explicou que as famílias em causa terminaram no início de setembro o contrato de apoio e não mostraram vontade de se autonomizar, conforme estipula o processo de acolhimento.

"Há dois meses que terminou o contrato de acolhimento, mas ao longo de todo o processo temos tentado resolver as suas situações. No entanto, houve resistência dos refugiados", disse a responsável.