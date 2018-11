Actualidade

O presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM/RC) diz que não tem nada a opor e que acolhe bem a ideia dos futuros comandos intermunicipais de Proteção Civil, mas avisa que há questões por esclarecer.

Em declarações à agência Lusa, João Ataíde, que preside também à Câmara da Figueira da Foz, afirmou que as questões a esclarecer por parte do ministério da Administração Interna (MAI) prendem-se com as competências exigidas às futuras estruturas de comando, o tipo de vínculo e outras relativas ao financiamento e dotação de meios.

"Nós não temos nada a opor. Aliás, já debatemos isso no âmbito do Conselho [Intermunicipal, que reúne os 19 municípios da Região de Coimbra]. Tem é de haver uma dotação de meios e garantias financeiras para a sustentabilidade desses cargos", disse João Ataíde.