Actualidade

O ICBC Leasing, Banco Industrial e Comercial da China, vai financiar em mais de 165 milhões de euros, a construção de três navios oceânicos para a Mystic Cruises, avançou hoje à Lusa o empresário português Mário Ferreira.

Em declarações hoje à agência Lusa, nos estaleiros da West Sea, em Viana do Castelo, à margem da assinatura do contrato para a construção de dois navios de expedição polar, no valor total estimado de 118 milhões de euros, o administrador da Mystic Cruises, que integra o grupo Mystic Invest, explicou que o financiamento do banco chinês "vai permitir acelerar o processo de construção e expansão da sua frota de navios de cruzeiros oceânicos".

"A Mystic Cruises e o ICBC Leasing acertaram um modelo de financiamento em regime de 'sale and charter-back', com obrigação de recompra", adiantou.