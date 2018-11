OE2019

O ajustamento estrutural deverá ficar-se pelos 0,1 e 0,2 pontos percentuais do PIB em 2018 e 2019, respetivamente, aquém do estabelecido na lei de enquadramento orçamental e no Pacto de Estabilidade, estima o Conselho das Finanças Públicas.

"O CFP [Conselho das Finanças Públicas] estima que a melhoria programada do saldo estrutural subjacente à POE/2019 [Proposta de Orçamento do Estado para 2019] ascenda a 0,2 p.p. [pontos percentuais] do PIB [Produto Interno Bruto] em 2019 e 0,1 p.p. em 2018", sustenta o organismo liderado por Teodora Cardoso.

Segundo o relatório de análise da POE/2019 hoje divulgado pelo CFP, "este progresso é, em cada um dos anos, inferior ao necessário para garantir a melhoria de 0,5 p.p. do PIB estabelecida na lei de enquadramento orçamental e a melhoria de 0,6 p.p. do PIB decorrente do Pacto de Estabilidade e Crescimento, o que coloca em risco o cumprimento dos requisitos da vertente preventiva deste no que diz respeito à evolução da despesa e à melhoria recomendada para o saldo estrutural".