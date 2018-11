OE2019

O Conselho das Finanças Públicas (CFP) criticou hoje as "insuficiências de transparência" nos documentos complementares ao Orçamento do Estado para 2019 e as "dificuldades" que teve na obtenção de "informação relevante" junto do Ministério das Finanças.

"A elaboração deste relatório sobre a Proposta de Orçamento do Estado [POE] continua a ser prejudicada por insuficiências de transparência orçamental nos documentos que acompanham a POE/2019, bem como por dificuldades na obtenção de informação relevante adicional junto do MF [Ministério das Finanças] de uma forma completa e tempestiva", refere o CFP.

No relatório de análise da POE/2019 que hoje divulgou, o organismo liderado por Teodora Cardoso recorda que "a formulação e quantificação das medidas de política" ali constantes "constitui um problema que o CFP tem recorrentemente identificado e que persiste, reduzindo a transparência do processo orçamental".