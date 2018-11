Actualidade

O Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local (STAL) desconvocou hoje a concentração de bombeiros e sapadores municipais de quarta-feira, em Lisboa, por ter sido chamado pelo Governo para uma reunião sobre o estatuto dos bombeiros profissionais das autarquias.

De acordo com José Correia, do STAL, o sindicato foi chamado para uma reunião com o secretário de Estado da Proteção Civil sobre o novo estatuto dos bombeiros profissionais das autarquias, a decorrer às 14:30 de quarta-feira, quando a manifestação, que deveria reunir bombeiros de todo o país, está agendada para a mesma hora.

"Já desconvocámos a participação dos nossos bombeiros, que são os bombeiros e sapadores municipais, porque não fazia sentido fazermos uma manifestação a exigir uma reunião, quando o Governo agendou uma reunião para precisamente amanhã [quarta-feira]", disse.