O Museu da República e Maçonaria, em Pedrógão Grande, vai encerrar no dia 31 de dezembro, num momento em que a Câmara local negoceia com o proprietário uma solução para o futuro do espólio.

"Apesar da sua manifesta importância nos domínios histórico e cultural, este museu tem sido sistematicamente ignorado em termos de apoios financeiros e institucionais, designadamente por parte do Ministério da Cultura", disse hoje o investigador Aires Henriques, dono daquele espaço cultural, no norte do distrito de Leiria.

Em declarações à agência Lusa, reportando-se a contactos com este ministério quando o titular era Luís Filipe Castro Mendes, Aires Henriques afirmou que "os poderes públicos têm desprezado a qualidade e real importância dos acervos, acentuando o seu caráter particular e a sua pequena dimensão para negar os apoios de que carece para se manter aberto", num concelho do Interior afetado pela desertificação.