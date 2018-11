Actualidade

Quatro projetos portugueses de arquitetura foram distinguidos no Architecture MasterPrize 2018, nas categorias residencial, recreativa, restauro e renovação de interiores, escritórios e pequena arquitetura, aos quais se juntaram sete menções honrosas, elevando a 11 o número de distinguidos.

Os ateliers de Raulino Silva, Miguel Arruda, Valdemar Coutinho, PMC Arquitetos são os portugueses distinguidos, de acordo com a lista de vencedores, anunciada em Los Angeles, e há mais sete menções honrosas para portugueses.

Na categoria residencial, foram premiados os projetos "Casa Rio Mau", em Vila do Conde, do arquiteto Raulino Silva, e uma casa na Fuzeta, do gabinete Miguel Arruda Associados.