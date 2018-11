Actualidade

Um conjunto de ensaios escritos nos últimos cinco anos pelo norte-americano Jonathan Franzen, abordando os temas que o preocupam, como o relacionamento com o tio, a sua juventude ou a crise das aves marinhas, é publicado hoje mundialmente.

Editado pela Dom Quixote, "O fim do fim da Terra" estreia-se em Portugal, com tradução de Francisco Agarez, em simultâneo com a edição americana.

Composta por ensaios e discursos escritos maioritariamente nos últimos cinco anos, esta obra apresenta um Jonathan Franzen que "regressa com uma energia renovada aos temas que há muito o preocupam", refere a editora.