Actualidade

Os portugueses Fogo Fogo e Whales vão atuar em janeiro no festival Eurosonic Noorderslag, em Groningen, na Holanda, anunciou hoje a organização.

Os Fogo Fogo e os Whales constam de uma lista de 70 artistas e bandas divulgada hoje no 'site' oficial do festival, para o qual tinham sido anteriormente confirmadas outras 173 atuações, entre as quais de O Gajo, projeto musical de João Morais, dos Keep Razors Sharp, do luso-angolano Diron Animal, que repete presença no Eurosonic, e de Scúru Fitchádu, ou seja, o músico Marcus Veiga.

Os Fogo Fogo (João Gomes, Márcio Silva, Francisco Rebelo, David Pessoa e Danilo Lopes), banda de Lisboa que presta homenagem "à presença da música africana em Lisboa" e dá novas roupagens à tradição da música de Cabo Verde, editaram em junho o EP de estreia, "Nha Cutelo".