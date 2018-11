Actualidade

O diretor da Associação Cultural de Tondela disse hoje à Lusa que o Festival Internacional de Teatro (FINTA) começa com uma homenagem a Sophia de Mello Breyner Andresen, na quarta-feira, e termina com a apresentação do terceiro caderno de teatro.

"A nossa estreia é também um ponto marcante, sempre, do festival, que é o próprio ADN da companhia a refletir-se no FINTA, este ano, com 'Para Ti, Sophia', um espetáculo que é fundamentalmente um tributo, neste caso de uma forma muito incisiva, a uma grande escritora e poetisa portuguesa, Sophia de Mello Breyner Andresen", explicou o diretor da Associação Cultural e Recreativa de Tondela (ACERT), José Rui Martins à Lusa.

Esta 24.ª edição do FINTA decorre até sábado, dia 17, com espetáculos de música, dança, ilusionismo, teatro, workshops, uma exposição e a antestreia do espetáculo "para Sophia", que segue "de imediato, em digressão para as escolas e espetáculos especiais como tem sido feito regularmente", com outras peças apresentadas no festival.