"Trattoria Pirandello" é um espetáculo de três peças do dramaturgo italiano, encenado por Simão do Vale Africano, que leva a interpretação de "O Homem com a Flor na Boca", "Sonho (ou talvez não)" e "Cecè" ao Teatro Carlos Alberto.

"A escolha das três obras não nada de complexo a não ser serem boas. É daquelas que fazemos por puro prazer", explicou o encenador, à margem do ensaio de imprensa da obra que se estreia na quinta-feira e fica em exibição até dia 25 de novembro, no Porto. "Não tem qualquer pretensão política ou mensagem especial", acrescentou o encenador, referindo-se às criações do também poeta e romancista siciliano, Luigi Pirandello, Nobel da Literatura em 1934.

"O Homem com a Flor na Boca" é uma conversa de café, na qual uma das personagens confessa "não sentir prazer", mesmo quando se agarra "com imaginação à vida dos outros", no combate a uma doença que o faz lamentar que a "vida é tão gulosa de si própria que não se deixa saborear".