O ministro das Relações Exteriores de Angola esclareceu hoje perante as Nações Unidas, em Genebra, as medidas tomadas recentemente pelo executivo angolano, "que visam impedir a continuação de práticas que têm lesado profundamente" o país no quadro da Operação Transparência.

Segundo uma nota do Ministério das Relações Exteriores angolano, Manuel Augusto explicou a situação durante um encontro com a Alta-Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet Jeria, em que, lê-se no texto, deu a conhecer a versão de Angola sobre a operação, "com vista a repor a verdade.

Manuel Augusto, acrescenta-se na nota de imprensa, disse a Bachelet Jeria que a verdade "tem sido "adulterada pela difusão de informação relacionada com as alegadas expulsões massivas e forçadas de cidadãos estrangeiros e consequentes violações de direitos humanos dos mesmos".