Actualidade

O presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares, Alexandre Lourenço, defende a criação de vias verdes na oncologia como forma de reduzir o tempo ainda "demasiado grande" entre o diagnóstico de cancro e o início do tratamento.

Este vai ser um dos temas em debate no Fórum do Medicamento, que decorre na sexta-feira em Lisboa, iniciativa da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares, segundo disse à agência Lusa o presidente do organismo, Alexandre Lourenço.

"Vamos debater o acesso atempado a cuidados de saúde na oncologia através da criação de vias verdes. Entre o diagnóstico e o momento em que iniciamos um tratamento existe um longo período, um período demasiado grande", afirmou.