Os Estados membros da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) e a Coreia do Sul reiteraram hoje, em Singapura, o objetivo de alcançar 200 mil milhões dólares (177 mil milhões de euros) em comércio bilateral em 2020.

No primeiro dia de reuniões entre os primeiros-ministros e presidentes dos países da ASEAN, com representantes de países parceiros como Estados Unidos, China, Rússia, Japão e Coreia do Sul, o primeiro-ministro de Singapura, Lee Hsieng Loong, defendeu a intensificação da cooperação e colaboração tecnológica entre os Estados-membros daquela organização e Seul.

A colaboração servirá para aproveitar ao máximo as vantagens da tecnologia e inovação para melhorar as vidas dos 630 milhões de pessoas da ASEAN (Birmânia, Brunei, Camboja, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Singapura, Tailândia e Vietname), apontou Lee Hsieng Loong.