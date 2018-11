Actualidade

A obra "A ilha de Sacalina", de Anton Tchekhov, serviu de base à peça "À volta o mar, no meio o inferno" que A Barraca estreia hoje, no Cinearte, em Lisboa.

Com encenação de Maria do Céu Guerra - que tem apenas com uma pequena participação, no encontro de Tchekhov com os presos -, a peça dá, segundo a encenadora, "uma dimensão dos pecados mortais das nossas sociedades: mentira, intriga, corrupção, crueldade".

"Outro Tchekhov" é o subtítulo da encenação a estrear pela companhia, que se baseou e inspirou noutras obras do dramaturgo russo como "A gaivota", "Ivanov", "Pedido de casamento", e nos contos "A dama do cãozinho" e "A panhonha", entre outras.