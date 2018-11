Actualidade

Os Estados membros da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) e Pequim anunciaram hoje que estão a negociar um código de conduta para promover paz e a estabilidade no Mar do Sul da China.

No primeiro dia de reuniões entre os primeiros-ministros e presidentes dos países da ASEAN, com representantes de países parceiros como Estados Unidos, China, Rússia, Japão e Coreia do Sul, os líderes dos dez países daquela organização e o primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, procuraram resolver as diferenças e avançar na atualização dos acordos comerciais.

A ASEAN - formada pela Malásia, Indonésia, Brunei, Vietname, Camboja, Laos, Birmânia, Singapura, Tailândia e Filipinas - discutiu com o primeiro-ministro chinês sobre a negociação de um Código de Conduta para promover "paz e estabilidade" Mar do Sul da China.