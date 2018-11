Actualidade

O vice-presidente dos EUA afirmou hoje em Singapura que é indesculpável a crise humanitária que vive a minoria étnica rohingya e que as condenações de dois jornalistas da Reuters em Myanmar (antiga Birmânia) são "profundamente perturbadoras".

Mike Pence e a líder do Governo do Myanmar, Aung San Suu Kyi, estiveram reunidos em Singapura à margem da cimeira anual Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), o que aconteceu, segundo o norte-americanio, a pedido de Aung San Suu Kyi.

A líder daquele país asiático reagiu, afirmando que apenas o Myanmar está em condições de explicar o que aconteceu com os rohingya, da mesma forma que os EUA entendem melhor o que acontece no seu país.