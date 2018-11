Sporting

O ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho chegou hoje ao Tribunal do Barreiro, em Almada, onde será retomado o seu interrogatório no âmbito da investigação sobre a invasão à academia de Alcochete, disse à Lusa fonte policial.

O ex-presidente do Sporting, que está detido desde domingo nas instalações da GNR de Alcochete, distrito de Setúbal, e um dos líderes da claque Juventude Leonina, Nuno Mendes, conhecido por Mustafá, chegaram hoje perto das 09:30 ao Juízo de Instrução Criminal do Barreiro, para o reinício do interrogatório, interrompido na terça-feira.

A interrupção deveu-se à greve dos funcionários judiciais, que impossibilitou a análise dos documentos do processo por parte dos advogados dos arguidos.