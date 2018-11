Actualidade

O crescimento da economia portuguesa desacelerou no terceiro trimestre, com o Produto Interno Bruto (PIB) a avançar 2,1% em termos homólogos e 0,3% em cadeia, sobretudo devido a um abrandamento do consumo.

De acordo com a estimativa rápida divulgada hoje, no terceiro trimestre, o Produto Interno Bruto (PIB) aumentou 2,1% em termos homólogos e 0,3% em cadeia, abaixo dos crescimentos de 2,4% em termos homólogos e de 0,6% em cadeia registados no primeiro trimestre do ano.

A média dos analistas ouvidos pela agência Lusa apontava para que o crescimento da economia portuguesa se mantivesse constante no terceiro trimestre.