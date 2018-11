Actualidade

O filme "Os Irmãos Sisters", de Jacques Audiard, marca, na sexta-feira, o arranque da 12.ª edição do Lisbon & Sintra Film Festival (LEFFEST), que inclui várias antestreias e uma homenagem ao realizador João Botelho.

"Os Irmãos Sisters", protagonizado por John C. Riley e Joaquin Phoenix, será exibido no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, numa sessão que contará com a presença do realizador.

O festival irá decorrer até 25 de novembro em vários locais de Sintra e Lisboa e, embora tenha também teatro, artes plásticas e música, é o cinema - e os encontros dos seus autores com o público -, que comanda mais uma vez a programação.