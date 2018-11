Actualidade

O embaixador de Angola em Portugal considerou hoje que a internacionalização das empresas portuguesas para Angola é uma "forma auspiciosa" de fazer crescer as duas economias, considerando as relações comerciais entre os dois países como complementares.

"Angola e Portugal são economias complementares, e isso por si só potencia a importância do crescimento de uma economia para o crescimento da outra", disse Carlos Alberto Fonseca, na intervenção inicial do painel dedicado a Angola no Portugal Exportador, que hoje decorre em Lisboa.

"O Investimento Direto Externo de Portugal em Angola, seja por empresas individuais, seja em parceria com empresas angolanas, constituem uma forma auspiciosa para a internacionalização das empresas portuguesas, porque há um efeito multiplicador que não se cinge ao mercado angolano, estende-se a toda a África Austral, um mercado imenso de que Angola faz parte", vincou o diplomata, apontando que "exportando para Angola, as empresas melhoram também a robustez da economia portuguesa".