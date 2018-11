Actualidade

O professor Ernesto Costa anunciou hoje a sua candidatura à liderança daquela instituição de ensino superior, cujas eleições decorrem no início de 2019, propondo "uma estratégia de mudança agregadora" para ganhar o futuro.

Em nota enviada à agência Lusa, Ernesto Costa, professor catedrático da Universidade de Coimbra (UC), no Departamento de Engenharia Informática, refere que avança com a candidatura ao cargo de reitor por considerar que a instituição "não pode ser a Universidade das oportunidades perdidas".

"A UC tem uma história e um património ricos de que somos herdeiros e que temos obrigação de defender e valorizar. Estou preparado para assumir o cargo de reitor da UC com uma estratégia de mudança agregadora que, sem perder de vista o valor histórico e cultural do seu passado, se oriente, se realize e se cumpra no futuro", justifica.