Actualidade

As bancadas da maioria do Governo no parlamento timorense aprovaram hoje, perante forte contestação da oposição, um conjunto de polémicas alterações ao diploma sobre operações petrolíferas, que incluem eliminar o visto prévio da Câmara de Contas.

Os deputados do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), do Partido Libertação Popular (PLP) e do Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO) - que integram a coligação da Aliança de Mudança para o Progresso (AMP), aprovaram o documento depois de um longo debate no plenário.

Em causa estão alterações à lei das atividades petrolíferas, para remover um limite de 20% à participação máxima que o Estado pode ter em operações petrolíferas, criando igualmente uma exceção ao regime de visto prévio da Câmara de Contas.