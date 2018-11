Actualidade

A greve dos funcionários judiciais fechou hoje tribunais em todo o país, com uma adesão global que ronda os 95%, e obrigou a serviços mínimos em tribunais como o do Barreiro, onde será ouvido Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting.

"Não andarei longe se disser que a greve anda na casa dos 90% a 95%, mas a maioria dos tribunais tem apenas os serviços mínimos e muitos outros estão completamente encerrados", disse à Lusa o presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais (SFJ), Fernando Jorge.

O responsável disse ainda que o sindicato está a ter algumas dificuldades em confirmar os números "porque nos tribunais ninguém atende os telefones" e que, por isso, prefere não avançar com os 100% de adesão sem ter a certeza.