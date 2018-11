Actualidade

A Comissão Europeia indicou hoje que só se pronunciará sobre o plano orçamental "revisto" de Itália dentro de uma semana, em 21 de novembro, quando publicar os pareceres sobre os orçamentos de todos os países da zona euro.

Na conferência de imprensa diária do executivo comunitário, quando questionado sobre a resposta de Itália - que remeteu na terça-feira à noite a Bruxelas um "novo" plano orçamental que, no essencial, mantém todos os pressupostos que levaram ao seu "chumbo" -, o porta-voz Margaritis Schinas confirmou que a Comissão já tem o documento em sua posse, mas remeteu uma posição para a próxima semana.

"Podemos confirmar que recebemos agora um plano orçamental revisto por parte das autoridades italianas. O plano revisto está disponível no sítio de internet da Comissão. O próximo passo é a Comissão completar a sua avaliação deste plano orçamental revisto, e publicaremos um parecer com base nessa avaliação em 21 de novembro, juntamente com os pareceres sobre os projetos orçamentais de todos os restantes Estados-membros", disse.