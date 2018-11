Actualidade

O filme "Woman at War", uma coprodução entre a Islândia, a França e a Ucrânia, foi hoje galardoado com o Prémio Lux 2018, atribuído pelo Parlamento Europeu (PE).

"Woman at War"", do realizador islandês Benedikt Erlingsson, foi o filme preferido numa lista que incluía outros dois finalistas: "The Other Side of Everything", de Mila Turajlic (Sérvia, França, Catar), e "Styx", de Wolfgang Fischer (Alemanha, Áustria).

A película vencedora da 12.ª edição do Prémio Lux conta a história de Halla, uma ecologista de 50 anos em Reiquiavique, que decide enfrentar a indústria do alumínio num ato de justiça solitária, em prol da defesa do ambiente e contra o aquecimento global.