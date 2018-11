Actualidade

Luís Chaby Vaz foi designado oficialmente presidente do conselho diretivo do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), depois de mais de um ano no cargo em regime de substituição.

Segundo despacho publicado hoje em Diário da República, Luís Chaby Vaz foi designado presidente do ICA para os próximos cinco anos, na sequência de um concurso público ao qual concorreram 16 pessoas, tendo sido escolhidos três candidatos finalistas.

Luís Chaby Vaz tinha sido nomeado presidente do ICA em maio de 2017, depois da saída de Filomena Serras Pereira .