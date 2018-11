Actualidade

O Peru vai estar em foco na ARCOmadrid 2019, entre 27 de fevereiro e 03 de março, com um total de 203 galerias de arte contemporânea de 30 países, 165 no programa geral, anunciou hoje a organização.

De acordo com um comunicado divulgado pela IFEMA - Feira de Madrid, organizadora do certame, as secções curatoriais serão "Peru na ARCO", com uma seleção de 23 artistas de 15 galerias, "diálogos", com 13, e "Opening", com 21.

O certame, que tem vindo a consolidar-se com uma das mais importantes feiras de arte contemporânea da Europa, estabeleceu-se como plataforma internacional para o mercado de arte latino-americano, terá cerca de 40 por cento das galerias a apresentar um ou dois artistas de diferentes origens e gerações.