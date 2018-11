Actualidade

O espetáculo "Revoluções", criado pela coreógrafa Né Barros com os coletivos Haarvöl e Digitópia, estreia-se na sexta-feira no Teatro Municipal Rivoli, no Porto, e explora o sentido mais amplo da palavra, ao "cruzar vários tipos de revoluções".

A peça, que junta dança, instalação, vídeo e música, estreia-se esta sexta-feira, pelas 21:00, no grande auditório do Rivoli, e volta a ser exibida pelas 19:00 de sábado, numa coprodução entre o Balleteatro, que Né Barros dirige, e o Teatro Municipal do Porto.

"A dramaturgia do espetáculo foi feita para que se pudessem cruzar vários tipos de revoluções, das artísticas às sociais, e funcionam como várias camadas", explicou à Lusa a coreógrafa Né Barros, reforçando que a obra incide sobre "um sentido expandido do termo".