Actualidade

O regulamento do Prémio Literário Armando Silva Carvalho, lançado pela Câmara de Óbidos para homenagear o autor e incentivar a promoção da criação literária, foi hoje publicado em Diário da República.

O Prémio Literário Armando da Silva Carvalho, instituído pela Câmara Municipal de Óbidos, "destina-se a premiar, com periodicidade anual, uma obra de poesia, escrita em língua Portuguesa, cuja primeira edição tenha sido publicada em qualquer país da lusofonia", estipula o regulamento publicado hoje no Diário da República (DR).

A publicação do regulamento marca o arranque da primeira edição do prémio, que "pretende promover a divulgação da cultura e do património literário da lusofonia e contribuir para a defesa e enriquecimento da língua portuguesa, bem como homenagear o autor natural deste concelho".