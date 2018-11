Actualidade

O festival multidisciplinar de Macau "This is my City" viaja este mês a Zhuhai e Shenzhen, na China, antes de se estrear do outro lado do mundo, em São Paulo, onde quer projetar as indústrias criativas chinesas.

"Por todo este posicionamento que a China tem no mundo, as pessoas querem saber, querem envolver-se (...) Acreditamos que o festival pode ajudar no esclarecimento e na promoção daquilo que se está a passar deste lado", disse à Lusa um dos fundadores e mentor do projeto, Manuel Correia da Silva.

O evento dedicado às indústrias criativas nasceu em Macau, em 2006, mas redesenhou-se anos depois, com "pequenas ações em Portugal". Ali, nomeadamente com o "festival irmão" - Lisbon International Music Network (MIL) - foi testada "a equipa e a logística de produzir fora de Macau", lembrou o designer.