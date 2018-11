Actualidade

A Sala da Cidade da Câmara Municipal de Coimbra vai acolher "Hikari", uma exposição do fotógrafo Pedro Medeiros que reflete o cruzamento do Japão antigo com o contemporâneo, na cidade nipónica onde essa ligação está mais presente, Kyoto.

A exposição vai ser inaugurada no sábado, e vai estar patente até 19 de janeiro de 2019, em Coimbra, seguindo depois para o Centro Português de Fotografia, no Porto, de março a maio, e para o Arquivo Fotográfico Municipal de Lisboa, de julho a setembro.

Pedro Medeiros viveu dois anos em Kyoto e a exposição "Hikari", bem como a edição de um livro com o mesmo nome, refletem essa passagem pela cidade, com fotografias que exploram o convívio do Japão tradicional e histórico com a paisagem urbana e moderna de Kyoto, que foi a capital do império nipónico.