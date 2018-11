Actualidade

Uma peça que revisita o "Livro do Desassossego", do heterónimo pessoano Bernardo Soares, na perspetiva de uma lusodescendente no Luxemburgo, estreia-se hoje no Teatro de Esch, no Sul do país.

Escrita e encenada por Rita Bento dos Reis, "Intranquillités - Suite pour âmes perdues" tem, no papel principal, a atriz luso-luxemburguesa Hana Sofia Lopes, que dá vida a Lena, filha de imigrantes portugueses no Luxemburgo.

Tal como no diário ficcional de Bernardo Soares, a personagem de Lena trabalha como secretária, mas numa empresa de gestão financeira luxemburguesa. E, tal como muitos imigrantes, questiona-se sobre a sua identidade, dividida entre o Luxemburgo e Portugal, acabando por descobrir em Fernando Pessoa a resposta para muitas das suas questões existenciais.