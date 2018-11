Actualidade

O Conselho Constitucional moçambicano proclamou hoje os resultados das autárquicas de outubro, com vitória da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) na maioria dos municípios, e decidiu que a votação se deve repetir numa vila do centro do país.

"O Conselho Constitucional não valida a eleição realizada na autarquia da vila de Marromeu e anula a eleição ocorrida em oito mesas de votação" daquele município, disse o juiz presidente do órgão de justiça, Hermenegildo Gamito.

A proclamação dos resultados por aquele órgão, equivalente a um Tribunal Constitucional, foi feita hoje, em Maputo, numa cerimónia em que participaram, entre outros, os mandatários dos partidos políticos.