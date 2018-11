Actualidade

O ministro da Defesa Nacional visitou hoje Base Nacional de Lisboa, no Alfeite, em Almada, e referiu que a Marinha Portuguesa "faz milagres" com os recursos que tem disponíveis, avançando que esta área vai receber novos navios.

"Naturalmente que os recursos são sempre escassos face aos nossos desejos, mas um elemento que ficou extremamente claro para mim, é que a Marinha Portuguesa faz milagres com os recursos que existem. Nós temos uma capacidade de intervenção, de proteção, de contribuir para a missão das Forças Armadas Portuguesas que é absolutamente notável", sublinhou João Gomes Cravinho em declarações aos jornalistas no Alfeite, onde ficou a conhecer as medidas de segurança e vigilância adotadas na Marinha.

Um aspeto que chamou à atenção do ministro, segundo referiu, foi o orçamento na ordem dos 65 milhões de euros, em 2019, para as forças nacionais, em que "só a Marinha teria capacidade para missões na ordem dos 40 milhões de euros".