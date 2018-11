Actualidade

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores alertou hoje para um agravamento do tempo a partir do final do dia, devido a uma depressão a norte do arquipélago.

Em comunicado, a Proteção Civil adiantou que, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), "uma depressão que se localiza a norte dos Açores e que se deslocará para leste vai provocar um campo de ondas extenso, aumentando a agitação marítima e respetiva intensidade das ondas".

Essa agitação marítima é "acompanhada de vento forte e precipitação, afetando todos os grupos da região, em especial os grupos Ocidental (Flores e Corvo) e Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial)", acrescentou.