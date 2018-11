Actualidade

PS, PSD e CDS deram hoje sinais de entendimento, na comissão da transparência, para a criação de um registo de representação legitima de interesses ou lóbi no parlamento, mas BE e PCP continuam a discordar.

Depois de quase duas horas e meia de debate e reunião sobre a regulação do lóbi, ficou claro que há um denominador comum, entre PS e CDS, únicos partidos com propostas neste âmbito, embora a deputada centrista Vânia Dias da Silva tenha dito que o partido não desiste da ideia de alargar este registo ao Governo e outras entidades do Estado.

Pelo PSD, que também defende este "alargamento de âmbito", o deputado Duarte Marques manifestou-se favorável a uma solução gradualista, afirmando que "mais vale avançar só com o registo" junto da Assembleia da República do que "ficar tudo como está".