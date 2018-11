Actualidade

O escritor, tradutor, poeta e ensaísta Frederico Lourenço tem, a partir de hoje, uma página na Internet, que congrega toda a informação referente à sua obra, incluindo a bibliografia completa e alguns textos inéditos, anunciou a Booktailors.

Autor de uma vasta obra literária, reconhecida pelos leitores e que lhe valeu o Prémio Pessoa 2016, ganha agora um espaço virtual que agrega toda a informação sobre a sua obra literária, ensaística e de tradução.

Além de uma biografia do autor, o índice da página conduz o visitante por galerias que abrem para a tradução, para a ficção, para o ensaio, para a poesia, para as crónicas e para as adaptações para jovens que o escritor fez e clássicos da literatura grega.