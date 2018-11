Actualidade

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, em comunicado divulgado hoje, "felicita o encenador e diretor do Teatro Nacional Dona Maria II (TNDMII), Tiago Rodrigues", pela atribuição do 15.º Prémio Novas Realidades Teatrais Europeias.

No âmbito desta atribuição, inicia-se hoje, em São Petersburgo, no noroeste da Rússia, uma programação na área do teatro e das artes de palco, e, no próximo sábado, o encenador português recebe o galardão no Teatro Alexandrinsky.

Graça Fonseca recorda que "é a segunda vez que o teatro português é celebrado no plano internacional através do mais relevante prémio atribuído por um largo conjunto de programadores, críticos, encenadores e especialistas teatrais depois de, em 2010, o Teatro Meridional ter sido distinguido com o mesmo prémio, também em São Petersburgo".