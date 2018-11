OE2019

O Governo disse hoje que pretende vender as reservas de urânio existentes no país "assim que houver condições de mercado", afirmando não serem estratégicas por não se prever uma aposta na energia nuclear.

"O urânio só seria um ativo para o país se estivesse nos planos deste Governo investir no nuclear, [...] pelo que entendemos que as reservas de urânio existentes em Portugal não são um ativo estratégico e como tal devem ser vendidas", afirmou o secretário de Estado da Energia, João Galamba, que intervinha pela primeira vez neste cargo no parlamento.

Notando que "há mais de 10 anos que se pensa vender estas reservas", o governante referiu que o objetivo do executivo é, assim, "vender a quem apostou ou quer apostar na energia nuclear".