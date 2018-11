Actualidade

O bastonário da Ordem dos Médicos garantiu, hoje, em Viana do Castelo, que recorrerá "às instâncias necessárias", incluindo tribunais e instâncias europeias, para acabar com as "sucessivas falhas nos sistemas informáticos", que disse serem um problema nacional.

"Iremos até às instâncias todas que forem necessárias, incluindo os tribunais e incluindo, se for preciso, as instâncias europeias", afirmou Miguel Guimarães.

O bastonário da Ordem dos Médicos, que falava aos jornalistas à porta do hospital de Santa Luzia, no final de uma visita àquela unidade e aos centros de saúde da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM), afirmou "não ser possível ter médicos que tentam fazer as suas consultas e não o conseguem" por falhas nos sistemas informáticos das unidades de saúde.