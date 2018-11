Actualidade

Doze galerias portuguesas, dez de Lisboa e duas do Porto, vão participar na 38.ª Feira Internacional de Arte Contemporânea - ARCOmadrid, entre 27 de fevereiro e 03 de março, anunciou hoje a organização.

De acordo com o sítio 'online' da IFEMA - Feira de Madrid, responsável pela organização do certame internacional de arte contemporânea, as galerias portuguesas participam no programa geral e nas secções "Diálogos" e "Opening".

As galerias portuguesas que participam no programa geral da feira são, de Lisboa, 3+1 Arte Contemporânea, Bruno Múrias, Cristina Guerra, Filomena Soares, Madragoa, Monitor, Pedro Cera e Vera Cortês e, do Porto, estarão Nuno Centeno e Quadrado Azul.