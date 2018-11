Actualidade

O Governo cubano anunciou hoje que vai deixar de fornecer médicos ao Brasil devido às declarações "ameaçadoras e pejorativas" do Presidente eleito Jair Bolsonaro, que prometeu modificações "inaceitáveis" neste projeto governamental.

Jair Bolsonaro contestou as "nossas referências médicas" e "reiterou que vai modificar os termos e condições do programa Mais Médicos", depois de "questionar a preparação" dos profissionais cubanos, condicionando a "sua permanência no programa à revalidação do título", refere, em comunicado o Ministério da Saúde de Cuba.

O governo cubano acrescentou que as mudanças anunciadas "impõem condições inaceitáveis e violam as garantias acordadas desde o início do programa", ratificado em 2016.