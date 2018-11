São Tomé/Eleições

Cinco novos presidentes das câmaras, todos do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe - Partido Social Democrata (MLSTP-PSD), foram eleitos hoje pelos seus pares e investidos em atos assistidos por membros do Governo, com exceção de Mé Zóchi.

Naquela autarquia, as eleições para presidente da Câmara e Assembleia Distrital não se realizaram porque os representantes eleitos para esta que é a segunda maior edilidade do país não se entenderam quanto à interpretação das leis que regem o funcionamento do poder local, tendo optado por recorrer ao Tribunal Constitucional para dirimir o conflito.

Nelson Carvalho, que concorreu para a Câmara Distrital de Mé Zóchi pelo movimento Cidadão Independentes para o Desenvolvimento (CID), invocou a Lei 10/2005 para justificar que o presidente da Câmara Distrital é eleito pela assembleia distrital, por escrutínio secreto dos seus membros. No entanto, os representantes eleitos pelo partido Ação Democrática Independente (ADI) evocam uma lei mais antiga e outra interpretação da lei.