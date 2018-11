Actualidade

A curta-metragem portuguesa "Anteu", de João Vladimiro, foi selecionada para o Festival Internacional de Cinema de Roterdão, na Holanda, cuja 48.ª edição decorre de 23 de janeiro a 03 de fevereiro de 2019.

"Anteu" surge numa lista com as primeiras 26 obras confirmadas no festival, divulgada no 'site' oficial daquela iniciativa.

A curta-metragem de João Vladimiro, que teve estreia em julho na 26.ª edição do Curtas Vila do Conde - Festival Internacional de Cinema, venceu este mês o prémio nacional do Festival Vista Curta 2018, promovido pelo Cine Clube de Viseu, que aborda a questão da interioridade.