Actualidade

O município da cidade de Maputo proibiu hoje o comércio e construções nas imediações da nova ponte Maputo-Katembe devido à instalação nas proximidades da infraestrutura de vendedores informais e de outros munícipes.

"É proibida a venda de quaisquer produtos junto a ponte Maputo-Katembe e nas suas imediações, numa extensão de 50 metros de largura, de modo a garantir-se a segurança de pessoas e bens", lê-se num comunicado do município, enviado hoje à imprensa.

A ponte Maputo-Katembe, que liga as duas margens da baía de Maputo, foi inaugurada no sábado e, logo nos primeiros dias, as autoridades começaram a registar o uso indevido da infraestrutura.