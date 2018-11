Actualidade

O ministro das Finanças de Angola, Archer Mangueira, disse hoje, em Luanda, que o Conselho de Ministros angolano vai aprovar, na quinta-feira, um Plano de Prevenção e Mitigação de Riscos que podem levar a atos de corrupção.

O governante angolano respondia hoje na Assembleia Nacional, no âmbito da discussão e aprovação na generalidade da proposta do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2019, a dúvidas levantadas pelos deputados sobre medidas concretas para a materialização das linhas de orientação do Presidente da República para combater a corrupção.

Segundo o ministro, além do plano, serão também aprovados os respetivos instrumentos legais.